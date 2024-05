Carlos Pimentel: A importância da prevenção de acidentes no trabalho

A conscientização de todos sobre a prevenção de acidentes no trabalho e o adoecimento laboral é fundamental para garantir um ambiente seguro e saudável para todos os trabalhadores. É fundamental aos empregadores entender que segurança e saúde no trabalho não é custo, é investimento, que os acidentes de trabalho e os adoecimentos laborais diminuem a produtividade, incidem despesas médicas, geram custos de reposição do empregado, aumentam a alíquota do SAT - Seguro de Acidentes de Trabalho, além de terem sua reputação prejudicada, entre outras. É sabido que treinamento e capacitação de empregados reduzem significativamente os riscos de acidentes, bem como de adoecimentos no trabalho, gerando redução de custos.

Aos trabalhadores cabem seguir procedimentos de segurança determinados pelas empresas, usar equipamentos de proteção individual corretamente, participar de treinamentos regulares e relatar quaisquer preocupações sobre segurança no local de trabalho. Os efeitos dos acidentes de trabalho aos trabalhadores são nefastos, as lesões graves, as incapacidades temporárias ou permanentes, os adoecimentos, o impacto na qualidade de vida, a redução da capacidade laborativa, resultam em sofrimento físico e psicológico, sem esquecer do sofrimento daqueles que perdem seus entes queridos. Ao governo, os acidentes de trabalho geram elevados custos de saúde pública, seja no tratamento médico do acidentado, seja na sua reabilitação.

Os acidentes de trabalho geram redução da produção e emprego, além da sobrecarga nos serviços de saúde, que têm maiores demandas por recursos e atendimento médico de emergência. Dessa forma, urgem políticas públicas de prevenção de acidentes no trabalho e adoecimentos e a conscientização de todos, crianças e adultos, sobre os efeitos devastadores dos acidentes de trabalho, seja aos trabalhadores e suas famílias, seja ao empregador e ao governo. Segurança no trabalho é vida!