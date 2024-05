Nagibe de Melo: O Desastre Invisível

Foto: Acervo Pessoal Nagibe de Melo Jorge Neto, juiz federal, escritor, professor da UniChristus

Os desastres climáticos e ambientais têm um roteiro bem conhecido, mas sempre pegam todo mundo de surpresa. Primeiro, há um risco, mas só um pequeno grupo consegue ver claramente, eles gritam. Olhem! Vejam! Aqui pode acontecer uma grande tragédia! A maioria das pessoas não liga, dá de ombros, talvez seja exagero, coisa dos alarmistas ambientais. Os ricos sentem-se seguros. Os pobres precisam escapar todos os dias das suas pequenas tragédias.

Então a água começa a subir, o rio vai enchendo com força, arrasta tudo pelo caminho. Alguém pensa com otimismo: não vai subir tanto, minha casa está 25 metros acima do nível normal do rio, a água nunca chegou aqui. No dia seguinte, ele está ilhado no telhado da casa de dois andares, gritando por ajuda e, como ele, centenas de milhares de pessoas. Não há comida, não há água, não há mais ruas.

Ficamos horrorizados assistindo ao dilúvio, é tão longe que chegamos a duvidar do tamanho da coisa e, sim, agradecemos, dessa fez foi lá, não foi aqui, escapamos. Finalmente nos compadecemos, nos sensibilizamos e ajudamos. Fazemos doações, nos engajamos. O Brasil todo é um só. A notícia mais importante é o nível do rio Guaíba. Aproveitamos para encontrar os culpados certos, aqueles que pensam diferente de nós, e nos indignamos.

O Brasil todo não é um só, mas todos querem ajudar. Uns acreditam ajudar dizendo que os outros estão atrapalhando. Outros acreditam ajudar acusando uns de negacionistas climáticos. As crianças choram, seus pais perderam tudo, há lama por toda parte. Todo mundo manda água, manda comida, manda roupa, manda dinheiro.

Estamos todos sensibilizados e engajados até que água baixe e as cidades estejam limpas. Depois... bom, depois outro desastre nos atropela. Esse é invisível, nem o notamos. Conseguimos ouvir os gritos desesperados de muitos, vitimados pelas enchentes, pelos terremotos e pela guerra, mas não conseguimos ouvir os alertas, ouvir o diferente, entrar em acordo, implementar soluções simples.

Quando a água baixa, a força da grana fala mais alto que o choro dos desabrigados.