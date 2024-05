Joyceane Bezerra de Menezes: O "Tinder" da adoção

Toda criança e adolescente tem direito a viver em família, assim garante a Constituição Federal e vários tratados. Para garantir esse direito, o Estado tem o dever promover todas as medidas para que elas possam viver com a sua família natural ou extensa. Esgotados os recursos, caberá ao Estado lhes garantir uma família substituta e a adoção é uma das alternativas. Trata-se de uma medida excepcional que visa primariamente o interesse da criança e o seu direito de se desenvolver em família, embora também seja uma solução para aqueles que desejam desenvolver um projeto parental.

Muitas pessoas postulam adoção e já conseguiram a sua habilitação perante a autoridade judiciária. Dados do Conselho Nacional de Justiça informam que há 4.802 crianças e adolescentes aptos à adoção, enquanto 36.331 pessoas estão habilitadas no Cadastro Nacional de Adoção. Se há quase 8 postulantes para cada criança/ adolescente apto a adoção, por que ainda há meninos e meninas sem família?

Porque as pessoas habilitadas no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento - SNA buscam apenas bebês saudáveis, enquanto prevalecem as crianças com mais de 8 anos, com deficiência ou doenças crônicas.

Para facilitar o encontro de famílias para essas crianças, o CNJ editou a chamada Busca Ativa Nacional, inovando estratégias para promover a adoção tardia daqueles que fogem ao perfil desejado pelos postulantes.

A ferramenta divulga, entre os postulantes a adoção, informações gerais sobre as crianças e adolescentes aptos a serem adotadas, inclusive por meio de vídeo curto no qual elas gravam depoimento pessoal sobre seus gostos, sonhos e preferências. Esse material não é de acesso aberto, dirigindo-se apenas às pessoas habilitadas para adotar que se obrigarão a não divulgar as informações para preservar a privacidade das crianças. Exemplos desse tipo de ferramenta é o programa Adote um Boa-Noite, lançado pelo TJSP, vencedor do Prêmio Inovare de 2018; e o aplicativo A.DOT, do TJPR, que já foi replicado por 09 estados.

Em 21 de maio, o presidente do CNJ, Min. Luis Roberto Barroso, anunciou um módulo nacional, visando a sensibilizar os postulantes habilitados com a divulgação do perfil de mais de 1100 crianças que ainda não acharam a sua família substituta. "Mal comparando, institui o Tinder da adoção".