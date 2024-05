Tales M. de Sá Cavalcante: Lições não assimiladas

Foto: Divulgação Tales de Sá Cavalcante, reitor do FB Uni e diretor-superintendente da Org. Educ. Farias Brito

O saudoso e genial educador cearense Lauro de Oliveira Lima contava que ensinara o seu cachorro a falar. Curiosos iam a sua casa para ver o cão fenômeno. Ele pedia várias vezes ao cachorro que lhes dissesse boa noite. Mas o animal permanecia mudo. Lauro, então, saía-se com esta: "Ensinar eu ensinei. Mas foi ele que não aprendeu."

Na web, Evaristo de Miranda postou o seguinte texto, atribuído ao meteorologista Carlos Magno: "Ao fugir da fome na Europa, em meados do século XIX, Herr Blumenau recebeu duas orientações: rumar ao Brasil, onde já havia outros imigrantes alemães, e tomar cuidado com os indígenas do Vale do Itajaí-Açu, 'muito violentos'. Chegou em setembro de 1850, subiu o rio com cuidado.

Os indígenas habitavam num platô. Ele se estabeleceu na margem oposta, com 17 companheiros e famílias. Plantaram, colheram, sempre monitorando os indígenas. Passaram dois anos e eles não atacaram [...] Herr resolveu visitar a tribo. [...] O cacique recebeu aqueles brancos louros e altos. Blumenau sentiu-se acolhido, falou das vicissitudes da Europa, das razões de migrar ao Brasil e do mau jeito de terem se assentado em suas terras. Ficou espantado quando o cacique lhe disse: 'Aquelas terras não são nossas. São das águas'. A história daí em diante é conhecida e lembrada quase regularmente, a cada 15 anos, no Vale do Itajaí, como agora em Porto Alegre." Talvez seja esta mais uma dentre outras lições que nos foram ensinadas pelos indígenas e nós não aprendemos.

A meu juízo, a mãe terra enfrenta uma crise climática e, segundo Renata Cafardo, no Estadão, "os que concordam com a tese são sempre maioria entre os jovens. Resta aos governos investir neles; e só se faz isso com educação". Enchentes como a atual podem ser causadas por anomalias meteorológicas raras, pela ação do ser humano no meio ambiente ou pelos dois fatores. Quanto ao primeiro, resta-nos tomar medidas preventivas, mas o segundo é de responsabilidade dos habitantes do planeta. Que gaúchas e gaúchos, aliados a todos os brasileiros, repitam como mantra a frase de Genuino Sales: "Uma coisa é o que eu faço, outra coisa é o que nós fazemos."