Cassio Germano: A chave para projetos de sucesso

Com cada vez mais frequência, observamos projetos de construção com atrasos, custos excedentes, compras mal planejadas, retrabalho, problemas de qualidade ou impacto ambiental negativo. A complexidade dos empreendimentos está maior devido ao ambiente mais imprevisível, dinâmico e competitivo. As empresas que não adotarem modelos de gestão inovadores e mais eficientes correm o risco de ficar para trás. Especialmente no setor de construção civil, que é notoriamente competitivo e sujeito a mudanças.

A Engenharia Consultiva emerge nesse contexto como uma resposta estratégica para as empresas que buscam, não apenas expandir suas operações, mas fazer de maneira sustentável, econômica e bem-sucedida. Ela desempenha um papel fundamental, com uma estrutura gerencial sólida que garante a eficácia desde a concepção até a entrega final de um projeto. A complexidade de gerenciar todas as fases de um projeto requer uma gestão especializada, customizada e integrada com todas as áreas envolvidas.

Essa abordagem é baseada em três pilares: a engenharia do proprietário, o gerenciamento da execução e o comissionamento e recebimento. Cada pilar, quando combinados, formam um ecossistema robusto que assegura a qualidade, a entrega dentro do prazo e do orçamento estipulados.

A engenharia do proprietário atua para garantir que a visão do cliente seja traduzida em realidade, contemplando todos os aspectos técnicos e administrativos estabelecidos. O gerenciamento da execução foca na coordenação e integração do trabalho de equipes nas obras, assegurando que cada fase do projeto seja executada conforme o planejado. Por fim, o comissionamento e recebimento se apresentam como etapas cruciais para verificar a conformidade do projeto com os requisitos estabelecidos de qualidade.

Devido à aplicação das melhores práticas de engenharia e execução, a engenharia consultiva proporciona um produto de maior qualidade. Essa metodologia se apresenta como uma vantagem competitiva essencial e significativa em resposta à garantia da viabilidade dos projetos, que atualmente estão cada vez mais complexos, competitivos e desafiadores.