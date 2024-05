Eric do Vale: Sessenta anos depois... (Não esquecer para jamais se repetir)

O dia 31 de março de 1964, data que não deve ser esquecida, por diversas razões. Uma delas é o momento atual, em que uma parte da população adota o lema "Deus, Pátria e Família" para ir às ruas e pedir a volta do regime militar, justificando a necessidade com a ameaça de um "comunismo iminente". Essa mesma justificativa foi utilizada sessenta anos atrás para permitir a intervenção militar no governo e possibilitar que as Forças Armadas governassem o país por vinte e um anos, de maneira repressiva, perseguindo seus opositores.

É surpreendente pensar que, seis décadas depois, ainda existam pessoas que defendem um regime político autoritário, negando que houve uma Ditadura no Brasil durante o governo militar. Em meio a esse debate, é importante destacar alguns princípios que definem se um país vive em um regime democrático ou ditatorial: eleições livres, justas e periódicas; separação dos poderes; liberdade de imprensa e de opinião; e respeito aos direitos civis e políticos da população.

Durante o Regime Militar, esses princípios não foram respeitados. A ausência de liberdade de imprensa e opinião é evidente pelas censuras impostas a jornalistas e meios de comunicação. Os desaparecimentos forçados, as torturas e as prisões arbitrárias contra aqueles que se opunham ao regime são provas concretas das violações aos direitos civis e políticos.

Muitas pessoas desconhecem a história do Brasil e a própria Constituição, que, no artigo 1º, estabelece o país como um Estado Democrático de Direito. O artigo 5º, inciso III, da Constituição, também assegura que ninguém será submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degradante.

Pergunta-se, então: como alguém, em pleno uso de suas faculdades mentais, pode ser favorável a um regime que desrespeita esses princípios fundamentais? A resposta pode estar na falta de conhecimento histórico e constitucional. É essencial que a sociedade esteja informada e consciente de seu passado para não repetir os mesmos erros. A memória do que aconteceu durante o Regime Militar deve ser preservada e debatida, para que as gerações futuras compreendam a importância de viver em uma democracia e a fragilidade dos direitos quando submetidos a regimes autoritários.

Manter viva a lembrança do dia 31 de março de 1964 é crucial para garantir que o Brasil continue a valorizar e defender a democracia.