Leandro Vasques: Tráfico de drogas e o pesadelo da troca de bagagens

Aquela viagem dos sonhos pode tornar-se o maior pesadelo na vida de alguém. Com indesejada frequência, o noticiário traz casos de quem se vê preso e acusado de tráfico internacional de drogas por supostamente levar entorpecentes em sua mala. Trata-se do intricado esquema de troca de etiquetas de bagagens, que, com algumas variações, funciona basicamente da seguinte forma: o viajante inocente despacha normalmente os seus objetos junto ao guichê da companhia aérea. A seguir, em uma área restrita do aeroporto, algum criminoso retira a etiqueta de identificação da mala e a coloca em uma contendo as drogas a serem transportadas. No lugar de destino, outro partícipe do delito tenta alcançar a bagagem contendo os entorpecentes.

Nos casos em que a fiscalização consegue verificar algum conteúdo ilegal, o suspeito inicial, naturalmente, é a pessoa identificada na etiqueta indevidamente colocada. Começa, então, um calvário que pode durar meses ou anos, com a possibilidade de condenações indevidas e tempo de prisão considerável, caso não seja possível reunir elementos que demonstrem a sua inocência.

Não há uma prevenção infalível para tal infortúnio nem devemos fomentar uma paranoia de viagens, mas há alguns cuidados que podem amenizar o risco, a começar pela constante atenção e vigilância sobre os seus pertences. Válido ainda colocar sinais identificadores claros na mala, como fitas e adereços, além de trancá-la com lacre ou cadeado ou protegê-la com capas ou envelopamentos. Registrar o peso da bagagem, fotografá-la e filmá-la no momento do despacho também são cautelas que contribuem com a preservação de direitos diante da ação de criminosos.

Por fim, caso se verifique qualquer divergência ou anormalidade em suas malas despachadas e posteriormente retiradas, é importante comunicar de imediato as autoridades, as quais, por sua vez, também devem incrementar o monitoramento de todo o percurso das bagagens, melhorando o alcance de câmeras e o controle de funcionários aeroportuários.