Raimundo N. B. Landim: Mais escolas e hospitais do que templos?

Foto: Arquivo Pessoal Raimundo N. B. Landim. Prof. Dr. de filosofia e ética da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu (Fecli-Uece).

esquisa recente do IBGE mostrou-nos que no Brasil há mais templos (igrejas) do que escolas e hospitais somados juntos: são 580 mil estabelecimentos religiosos, 264 mil instituições de ensino e 248 mil unidades de saúde. O Pisa, por sua vez, situou o Brasil nas últimas colocações do ranking mundial de aprendizado em matemática, ciências e leitura. Ora, uma vez constatada, é possível explicar a ineficácia das instituições religiosas e educacionais quanto a tais quesitos culturais? Sim, desde que a abordagem ético-moral tenha como fundamento o pensamento filosófico dialético, o qual postula três paradigmas (modelo) de avaliação do problema.

Sob a ótica do modelo naturalista-cosmocêntrico, originado no mundo greco-romano (Aristóteles e T. de Aquino), o mal não está nas instituições, mas, nos entes (indivíduos) que, por conta das suas próprias limitações (erro, pecado) não conseguem compatibilizar suas vidas com as orientações (valores) morais dessas mesmas instituições. Aqui, as instituições são boas, perfeitas e verdadeiras, os indivíduos é que não estão à sua altura.

O modelo de moral subjetivista-antropocêntrico, uma criação dos tempos modernos (Kant), postula uma forma de avaliação do problema supracitado diametralmente oposta ao modelo anterior. Ou seja, a ineficácia das instituições, explica-se pelo fato da ação prática da pessoa ser pautada, exclusivamente, pela sua boa vontade (consciência, intenção), cuja consequência é o voluntarismo espontaneísta e, por vezes, comodista.

Já o modelo historicista-praxiocêntrico (Hegel, Marx e Heidegger), que defende não ser a bondade da ação determinada, exclusivamente, pelo todo (sistema, instituição) ou pelo indivíduo (subjetividade), mas, sim, pela práxis histórico-social do ser humano, postula uma mudança radical (transformação, revolução) da realidade para que o bem, a verdade e a justiça se efetivem.

Portanto, não dá para compreender a ineficácia das instituições religiosas e educacionais brasileiras, segundo a ótica dos modelos naturalista e subjetivista. Isso só é viável se o fizermos sob a ótica do modelo historiocêntrico- praxiocêntrico, dado ser ele bem mais rico e mais completo do que aqueles.