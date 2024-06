No dia 30 de junho de 1980 o Papa João Paulo II iniciava sua primeira visita ao Brasil. No percurso, de 14 mil quilômetros e que durou 12 dias, visitou Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Aparecida do Norte, Porto Alegre, Curitiba, Manaus, Recife, Salvador, Belém, Teresina e Fortaleza. Tudo acompanhado pelo O POVO.