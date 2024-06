Foto: FCO FONTENELE Varzea Alegre, CE, BR 06.12.23 - Capela em homenagem a Maria de Bil (Fco Fontenele O POVO)

Após centenas de quilômetros rodados por cidades do Ceará ouvindo histórias que narravam a violência covarde e cruel contra mulheres, me deparei - já no fim do dia e uma luz impressionante - com esse lugar típico do nosso sertão que homenageia mais uma dessas vítimas, alçada a santa pelo povo e personagem do filme "Ela não queria ser santa", do OP (mais.opovo.com.br)