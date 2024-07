Padre Reginaldo Manzotti: Nossa Senhora do Carmo, Mãe e Guia na Fé

No mês de julho, a Igreja Católica contempla de forma especial a Festa do Preciosíssimo Sangue de Cristo. Essa celebração ocorre no dia 1º de julho e é uma oportunidade para refletir sobre o significado profundo do sangue derramado por Jesus em sua paixão e morte na cruz.

Também no mês de julho é dedicado a Nossa Senhora do Carmo, àquela a quem consagrei meu sacerdócio, e que é a grande Madrinha da Obra Evangelizar é Preciso.

A devoção a Nossa Senhora do Carmo é uma das mais antigas e reverenciadas práticas marianas da Igreja Católica, cuja influência se estende por séculos. Sua história e simbolismo continuam a inspirar fé e devoção entre os católicos ao redor do mundo, reafirmando o poder do amor e da compaixão.

Com raízes que remontam ao século XII, quando um grupo de eremitas cristãos se estabeleceu no Monte Carmelo, um local de grande significado espiritual desde os tempos do profeta Elias. Esses eremitas, que mais tarde seriam conhecidos como os Carmelitas, construíram uma pequena capela dedicada à Virgem Maria, tornando-se assim os primeiros a prestar-lhe homenagem sob o título de "Senhora do Carmo".

A espiritualidade carmelita, profundamente enraizada na devoção a Nossa Senhora do Carmo, inspira os fiéis a uma vida de oração e contemplação. É um chamado à simplicidade e à entrega total a Deus, seguindo os passos de Maria, que foi o primeiro sacrário vivo de Cristo.

Um dos elementos mais distintivos da devoção a Nossa Senhora do Carmo é o Escapulário, que foi entregue pela própria Virgem Maria a São Simão Stock, um monge carmelita, em 16 de julho de 1251, como o símbolo da proteção de Maria e um lembrete constante da presença e do amor da Mãe de Deus.

Ao longo dos séculos, os Carmelitas enfrentaram perseguições, especialmente por parte dos muçulmanos no Oriente. Isso os levou a se dispersar para outras regiões, como a Sicília e a Inglaterra, onde continuaram a florescer e a espalhar a devoção a Nossa Senhora do Carmo, também conhecida como a Virgem do Monte Carmelo.

No Brasil, a devoção a Nossa Senhora do Carmo chegou com os colonizadores portugueses e rapidamente se enraizou na fé do povo brasileiro. Igrejas e capelas dedicadas a ela podem ser encontradas por todo o país, sendo locais de peregrinação e expressão de fé.

Na Obra Evangelizar é Preciso, a devoção a Nossa Senhora do Carmo é um dos carismas, um pilar espiritual. Esta relação não é apenas simbólica, mas uma aliança profunda que guia a missão evangelizadora da Obra, inspirando ações e orações que refletem o amor e o auxílio da Virgem Maria.

Nossa Senhora do Carmo, como madrinha, é uma fonte de graças, incentivando os membros da Obra Evangelizar é Preciso a se dedicarem à evangelização com fervor e compaixão.

Nossa Senhora do Carmo representa, acima de tudo, uma mensagem de fé e esperança. Ela é vista como uma mãe amorosa que intercede por seus filhos, oferecendo-lhes refúgio e conforto nos momentos de dificuldade. Ela é um lembrete do amor maternal que abraça todos os fiéis, guiando-os com sua luz, para a luz do mundo, o sol da justiça, que é Jesus Cristo.