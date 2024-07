Foto: JULIO CAESAR Orós (2021)

Para quem é do Nordeste brasileiro não há como não se admirar com a água jorrando. A alegria do sertão é ela, que traz a fartura e felicidade para seus habitantes. Mesmo sendo da Capital também fui capturado por essa visão hipnotizante da água na visita ao açude Orós. Do alto da barragem, observar a água jorrando em tão belas formas é lindo de se ver e se emocionar.