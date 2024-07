No dia 16 de julho de 1950, a Seleção Brasileira foi derrotada pelo Uruguai por 2 a 1, perdendo assim a Copa do Mundo em casa, no Maracanã. Sendo o favorito absoluto ao título, o Brasil precisava apenas de um empate para ser campeão mundial. Os gols do Uruguai foram marcados por Schiaffino e Ghiggia. Friaça marcou o placar para o Brasil. Veja como o povo noticiou tudo isso, há 74 anos.