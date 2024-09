A contaminação teve início no dia 13 de setembro de 1987, quando um aparelho utilizado em radioterapias foi encontrado por catadores de um ferro-velho dentro Instituto Goiano de Radioterapia, abandonado no centro de Goiânia. O aparelho, com a cápsula que continha cloreto de césio, foi desmontado e repassado para terceiros, afetando centenas de pessoas com o rastro de contaminação. Foi o maior acidente radioativo do Brasil.