Há 53 anos, em 17 de setembro de 1971, Carlos Lamarca foi morto com setes tiros, no interior da Bahia, após 20 dias de fuga pela caatinga. Ele era ex-capitão do Exército brasileiro e ao desertar ingressou na luta armada contra a ditadura militar instaurada no país em 1964. O POVO acompanhou passo a passo o acontecimento.