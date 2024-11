Se por um segundo você voltasse

A saudade tem o peso de uma âncora e a leveza de uma brisa. Ela nos prende a momentos que já se foram e, ao mesmo tempo, nos eleva acima das trivialidades do cotidiano. Em uma tarde cinzenta de outono, sentei-me no banco da praça, onde as folhas caídas desenhavam caminhos dourados.

Observei as pessoas passando, cada uma absorta em seus pensamentos e afazeres, e eu pensava em você, com seus olhos que sorriam antes dos lábios, com sua voz que parecia cantar mesmo quando falava das coisas mais simples. Você que partiu para um lugar onde as cartas não podiam alcançar, onde as chamadas não tinham sinal.

A saudade era uma companheira constante, uma sombra que me seguia, não importava o quão brilhante o sol brilhasse. Eu lembrei de como você girava pelo quarto, dançando com a música que só nós ouvíamos, de como você me fazia ver o mundo através de lentes coloridas de alegria e esperança.

Agora, o meu mundo tinha menos cores. Eu sabia que a saudade não era apenas sobre a dor da ausência. Era também sobre a beleza dos momentos compartilhados, sobre o amor que continuava a crescer mesmo na separação. Era um lembrete do que tivemos, foi real e poderoso.

Fechei os olhos e permiti-me sentir a saudade sem resistência. E em meu coração, você dançou mais uma vez, sob o céu de outono, entre as folhas que caíam como confetes em uma celebração silenciosa da vida que

vivemos juntos.

No alvorecer da luta e da paixão, mulheres erguem-se em uníssono clamor, com força e graça desafiam a opressão, E no peito carregam um mundo

de amor.

São guerreiras de uma resistência sem fim, que não se curvam perante o antigo temor, com cada passo, um novo destino ruflar, pois no poder feminino está o fulgor.