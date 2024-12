Abismo número 1: Liberdade

O rapaz esperava para atravessar a rua, sinal verde para os carros, viu o seu reflexo no vidro de um que passava e por um segundo não reconheceu a si mesmo. Não teve orgulho, não pensou, somente viu a sua imagem como quem observara um externo a si. Enquanto caminhava para a entrada, um colega conversava com ele, essas conversas eram boas, o faziam se sentir vivo, percebido, lembrado, mas daquela vez ele não estava prestando atenção.

Estava pacato e pensava em quão cansativo seria o dia, não por causa das matérias, mas sim pelos diálogos rasos e sentimento de exclusão contínuos.

No mais, o dia ocorria como de costume. Tiveram que mudar de sala. Uma das meninas mais carismáticas disse "Esperem, não quero ir sozinha". O rapaz hesitou, mesmo sabendo que não era da sua companhia que ela se referia, dizendo, "Mas todos já não estamos?". Aula de biologia, hoje eram aves, havia a imagem de um gavião-real em seu livro, e ele imaginou o quão bom deveria ser viver como um, livre, desejou reencarnar, se é que isso existe, como um pássaro na próxima vida. Mas logo ficou temeroso de voltar como um pardal, ou pior, um galo que nem sequer de voar era capaz. Entretanto, almejou a liberdade de poder voar, ser livre e forte para caçar, sentir o vento no rosto, mas, a que preço? O de estar preso na própria ignorância? De não poder contemplar isso? Mas ele mesmo já não estará preso nela? Ou se achava superior ou ignorante demais a ponto de não perceber o abismo da sua ignorância e o abismo entre a liberdade e as prisões do tal gavião.

Logo se lembrou do reflexo que vira no carro, e percebeu que nele estava preso.