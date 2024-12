Foto: Samuel Setubal Equoterapia (terapia com cavalos) na Cavalaria da PM, envolvendo crianças com transtorno de espectro autista

Fazer esse tipo de material é muito importante porque consigo conhecer realidades muito distintas de pessoas muito fortes e corajosas, mesmo no meio de tantas adversidades. O que me faz sempre repensar muitas questões pessoais e olhar o mundo com novos olhos.