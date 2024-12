Foto: FCO FONTENELE Canal obstruído com lixo, na Avenida C no Conjunto Ceará

Após alguns anos na prática do fotojornalismo algumas pautas acabam infelizmente se repetindo, canal fluvial entupido de lixo é uma das mais recorrentes. Apesar da obrigação do poder público, é difícil entender como o cidadão, que na prática é justamente o ser prejudicado, seja justamente o causador do problema.