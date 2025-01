Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 08.01.25 Obras da reforma do Farol do Mucuripe (FCO FONTENELE/O POVO)

Tenho uma paixão especial por faróis, não só por sua função nobre, mas também pela beleza arquitetônica de todos eles, não importa o lugar do mundo. Apesar de todo imbróglio envolvendo nosso velho Farol do Mucuripe em sua reforma, acredito que em breve estarei lá novamente fazendo as fotos da sua reinauguração e protagonizando mais uma foto na capa do O POVO.