Tancredo Neves foi eleito pelo voto indireto de um colégio eleitoral em 15 de janeiro de 1985, como o primeiro presidente civil do Brasil desde o golpe de 1964, derrotando Paulo Maluf. José Sarney foi escolhido como seu vice-presidente. No entanto, em 14 de março do mesmo ano, na véspera de sua posse, Tancredo adoeceu gravemente e faleceu aos 75 anos em 21 de abril.