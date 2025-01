Há 43 anos, em 19 de janeiro de 1982, o Brasil perdeu Elis Regina, que faleceu em São Paulo por intoxicação exógena aguda. Velada no Teatro Bandeirantes, a cantora vestia uma camiseta do show Saudade do Brasil, com seu nome no lugar de Ordem e Progresso da bandeira brasileira. Um registro que permanece nas páginas de O POVO como memória de sua grandeza.