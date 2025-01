Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-01-2024: Chuvas e alagamentos pela manhã na Av Pessoa Anta. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A cidade de Fortaleza com certeza não está preparada para chuva, que acentua a desigualdade social e estrutural da cidade. Fotografar esses momentos me faz refletir sobre a potência do fotojornalismo de mostrar negligências vividas e sentidas que são normalizadas pelo olhar cotidiano.