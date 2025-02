Luiz Eduardo Girão: Cearense na "panela quente";anestesiado pelo CR1M3!

Foto: Divulgação Eduardo Girão, senador de República (Novo)

A banalização da violência por omissão do governo petista do Ceará teima em manter a Terra da Luz nas trevas e o povo como presa fácil das facções. O que acontece é a tese “acomodação social numa situação crítica” do professor Peter Senge: a do “sapo na panela quente”. Nela um sapo é tirado do lago e colocado numa panela com a mesma água do seu habitat, mas o fogo aquece lentamente a água até causar sua morte. Totalmente diferente se o sapo for jogado numa água já fervente, quando pularia imediatamente. A indignação dos justos precisa ser resgatada diante de tragédias diárias, quando num único mês houve 320 assassinatos! Imagine quanta dor de pais,avós,irmãos…todos conterrâneos.

Nasci em Fortaleza em 1972. Na infância, jogava bola na rua, andava de bicicleta para todo lugar. Os vizinhos colocavam cadeiras nas calçadas. Hoje, isso não existe e a “normose” toma conta do governador. Elmano, ex-advogado do MST, enrola a população afirmando, após a posse, que “bandido será tratado como bandido”.

Depois dessa fala, episódios de terror se multiplicam com direito a chacinas frequentes. Na Rosalina, quatro pessoas assassinadas, dentre elas uma criança de 11 anos. No bairro Ellery, homens armados cobram pagamento de "pedágio" sob pena de fechar as portas de uma escola. O medo dos pais levou o estabelecimento a suspender as aulas.

O risco faz também empreendedores tomarem a difícil decisão de encerrarem seus negócios causando desemprego em massa. No Carlito Pamplona, um veículo de prestação de serviços de internet foi incendiado por não ter autorização do crime para trabalhar na área!

É o poder paralelo da criminalidade mandando na distribuição de gás, no aluguel de residências chegando ao ponto de expulsar moradores que não se submetem aos marginais impondo tempo para famílias saírem de suas casas…É um retrato da falência do Estado de Direito e o fortalecimento do "narco-estado".

É preciso vontade política para enfrentar o caos na segurança, investindo pesado na inteligência policial. E não precisa tomar mais empréstimos bilionários como essa turma já fez para se perpetuar no governo endividando até nossos tataranetos...Basta cortar os gastos abusivos com cargos de confiança, propaganda enganosa de bilhões e jatinhos que dá e sobra. E você? Vai morrer na “panela quente” ou vai se mobilizar para libertar nossa terra daqueles que só pensam no poder pelo poder? Paz & Bem