Podres Poderes

Ao que tudo indica a nova ordem geopolítica que emerge do império do Vale do Silício parece não se contentar ou respeitar mais as constituições. A lei maior que rege uma nação não corresponde mais ao anseio poderio de quem resolveu ditar as regras, isso porque a ascensão de Donald Trump tem chacoalhado o cenário global e deixado de mãos atadas Estados Nações que vivem sob a penumbra, ameaças de sanções que podem comprometer sua economia, a dignidade do seu povo e até seu território.

Trump voltou a Casa Branca, com ar de imperador, não só dos EUA, mas do mundo. Alinhado com as poderosas Big Tech tem colocado contra a parede até os tribunais. Foi essa a declaração dada pelo dono da Meta, Mark Zuckerberg, que acusou países latino-americanos de possuírem "tribunais secretos". O fato é que os mi, bi, trilionários que comandam essas redes se comportam como um poder bélico nas mãos do imperador. No centro do alvo a América Latina. É um Brasil que para eles não serve de nada, uma Bolívia achacada e um México que não tem mais a posse do seu golfo. Vendo a sequência de absurdos no telejornal tenho a sensação de estar revivendo um trecho escrito por Galeano em "As Veias Abertas da América Latina": "Pelo caminho perdemos até o direito de nos chamarmos americanos... para o mundo, América é tão só os Estados Unidos, e nós, quando muito, habitamos uma sub-América, uma América de segunda classe, de nebulosa identidade".

Se na América Latina Trump tem sido visto como o último cavaleiro do apocalipse, em Israel e no leste europeu é alguém de ações messiânicas, o que seria de tamanha heresia. O Presidente norte-americano, muito diferente de Jesus, ignora os avanços sociais de direitos humanos em um país que já praticou exacerbadamente, e ainda pratica, segregação de raça, cor, gênero e classe social, o "American Dream", ou sonho americano, tem se transformando em um pesadelo na terra que agora cultua-se a meritocracia. De todo modo a história tem mostrado que o arco do universo moral é longo, mas se inclina para a justiça.