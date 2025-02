Manfredo Oliveira: Tecnologização da produção

Márcio Pochmann, em texto recente, afirma que a era digital renovou o conceito de divisão internacional do trabalho, pois a globalização neoliberal criou uma divisão radical entre países: há os países extratores e processadores de dados e os outros que simplesmente se reduzem à condição de fornecedores de dados brutos. Estabelece-se, no plano internacional, uma relação de trocas desiguais entre dados brutos e processados o que gesta outro estágio do subdesenvolvimento capitalista: as grandes corporações estrangeiras de tecnologia, as chamadas big techs, fazem com que a nova fundamentação da riqueza seja o modelo de negócios da datificação.

O resultado tem sido a reprodução ampliada das trocas desiguais entre países e segmentos da população, que opera em países sem a infraestrutura nacional de dados com ampla massificação do iletramento digital. Há aqui a passagem do tangível para o intangível. Trata-se de uma espécie de rentismo de dados.

Hoje as 10 maiores empresas, que dominam a economia, são as big techs: Google, Amazon, Meta, Microsoft, Apple, etc. Na era digital, os dados brutos constituem a nova forma de commodity. A datificação tem sido objeto de disputas na esfera pública, cada vez mais dominada por interesses privados. Diante da revolução informacional, geradora da maior inundação de dados no mundo, prevalece o paradoxo da pós-verdade, marcada por desinformação, falsidades e mentiras.

As empresas criaram novas modalidades de trabalho com uma condicionante inquestionável: a recusa radical de cumprir a legislação do trabalho. Apresentando-se como empresas prestadoras de serviço e de tecnologia, com o objetivo claro de passar por cima do assalariamento, converteram-no em empreendedorismo, o que conduz a uma precarização estrutural do trabalho

Isso tem levado a resultados catastróficos para a classe trabalhadora uma vez que a tecnologia atual vem sendo configurada pelo sistema do capital. Pode-se dizer que os usuários das mídias sociais, produzindo dados para as empresas, são mão de obra digital gratuita.

Além disso, sem informações oficiais precisas, pouco se sabe a respeito da natureza e da dimensão do mercado digital, onde as grandes corporações de big tech operam livre e desreguladamente, criando um processo de monopolização de conteúdos e informações extraídas da internet. Essa nova fonte de receita, operada por big tech, tem um faturamento, não regulado e não tributado, superior ao PIB de vários países.

O Brasil assume a condição de quarto maior mercado de internet e de acesso móvel no mundo, em grande medida operada pelas big techs estrangeiras e fortemente dependente das importações. Pela monetarização das redes sociais, um espaço de trabalho não pago e subvalorizado passou a abrigar a massa crescente de trabalhadores, muitos deles sobrantes e sem destino no próprio capitalismo.