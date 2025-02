Cortinas de fumaça e falsas promessas

Foto: Divulgação Capitão Wagner. Presidente do União Brasil no Ceará.

Entre metas, reestruturações, planos e pacotes para combater o crime organizado, o governo Elmano de Freitas chega ao seu penúltimo ano com muitas promessas e nenhum avanço. O rastro é de desorganização, desestruturação e fraqueza, resultando em um cenário de extrema violência.

Os números são assombrosos. Mas, para além das estatísticas, estamos falando de sonhos interrompidos e famílias que vivem a dor de perder um ente querido para o crime organizado. O Ceará se transformou em um narcoestado.

Elmano anunciou um pacote anticrime por ano. Você viu alguma melhoria? Certamente não. São promessas que não passam de falácias! Esses anúncios são apenas cortinas de fumaça. A matemática do governo petista é previsível: quando ocorre um fato de grande repercussão, logo Elmano anuncia um pacote de ações para “combater” o crime.

A mais recente cortina de fumaça aconteceu na semana passada. Elmano reuniu sua cúpula e estabeleceu metas para reduzir as ações dos criminosos. Governador, a sociedade necessita de uma resposta rápida, não de mais palanque cujo único objetivo é enganar o povo e conquistar votos.

Quando a oposição — que realiza um trabalho necessário — aponta, de forma coerente, os desmandos desse governo, gargantas de aluguel são escaladas para o ataque, desviando o foco do principal: o Ceará está entregue ao crime.

E, se aqui ocupo espaço de crítica, é por ter respaldo em minhas ações. Durante meu mandato lutei contra o crime organizado. Fui autor, por exemplo, do texto da lei que permite tomar os bens dos traficantes e cedê-los às polícias — carros de traficantes viraram viaturas, helicópteros e aviões antes usados pelo crime agora servem às forças de segurança no combate à criminalidade.

Lutei pela instalação da CPI do Narcotráfico e destinei R$ 3 mi para a Secretaria de Segurança do Ceará adquirir viaturas blindadas, armamentos e equipamentos. Aqui vale um parêntese: há anos os policiais não recebem fardamento nem recursos para adquiri-los. Quem não tira do próprio bolso tem de trabalhar com fardas remendadas ou rasgadas.

Mesmo na oposição, apresentei um plano de segurança ao então governador Camilo Santana, como clara e evidente demonstração de que minhas ações sempre foram — e sempre serão — pensadas em prol da população, jamais pautadas por projetos pessoais.

É disso que a sociedade precisa, Elmano: ações efetivas e menos cortinas de fumaça com falsas — e repetidas — promessas.