Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 25.02.25 Ministério Público interdita Casa de Saúde Psiquiatrica São Gabriel (Fco Fontenele/O POVO)

Não é incomum no noticiário matérias sobre maus tratos a idosos em locais que deveriam justamente cuidar e protegê-los. Apesar de já ter um certo tempo de estrada, foi a primeira vez que me deparei com essa pauta. Infelizmente a experiência foi muito pior que imaginado, nunca tinha presenciado tanta gente reunida em situação tão deplorável. Saí de lá com muita tristeza e na esperança de que aquelas pessoas recebam um tratamento no mínimo digno.