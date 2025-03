Saraiva Júnior: Ação e esperança

Vivemos um período de insegurança, entre guerras e mudanças climáticas, que afetam várias regiões do planeta, por meio dos processos de desertificação, das chuvas torrenciais seguidas de bruscas enchentes, do derretimento das geleiras e do aumento da temperatura global. Como agir diante disso? Enquanto humanidade, precisamos nos conscientizar dos perigos da nossa atual condição no mundo. Há pessoas que, mesmo sem engajamento partidário, vêm tomando atitudes louváveis e, talvez pela força do exemplo, possam desencadear atitudes coletivas em favor da vida.

Penso naqueles que tecem a coisa miúda em defesa da arte e da cultura popular. Quando a viola geme, pelo tremor das suas cordas, ressuscita a alma e o coração do povo nordestino junto à cantoria popular dos violeiros, coordenada pelo apaixonado poeta José Orlando.

Esse acontecimento se dá uma vez por mês no Clube dos Dirigentes Lojistas (CDL), em Fortaleza. Lá sentimos a originalidade, a criatividade, a coragem e a autenticidade do caboclo que, com o suor do rosto, tira o sustento da família, sem maltratar a terra. Para dar mais sentido à peleja, Zé Orlando tinha de encontrar outro alucinado pela cantoria popular: João Araújo Sobrinho.

Como nem todo empresário é obtuso, antidemocrata e negacionista, alguns têm conhecimento do Projeto de Restauração da Floresta da Caatinga, organizado por Roberto Macedo. Esse projeto vem ganhando muitas adesões com o diálogo acerca da responsabilidade das empresas em preservar o meio ambiente.

Além de Roberto, que cuida com carinho da caatinga, temos também o exemplo do professor universitário Fábio Angeoletto, que escreve seus artigos em defesa da natureza e publica-os no O POVO. Fundamentado em estudos publicados em revistas científicas, ele alerta para o alto consumo de pesticidas no Brasil, onde os trabalhadores rurais e suas famílias são desproporcionalmente expostos ao veneno e, portanto, correm risco de adquirir inúmeras doenças.

Diante das atitudes de Zé Orlando, João Araújo Sobrinho, Roberto Macedo e Fábio Angeoletto, sentimos o ar da graça e da esperança. Tais atitudes não são individuais, pois só se tornam realidade na luta coletiva. A defesa da cultura e do meio ambiente podem e devem caminhar juntas. Demonstram que o nordestino sempre agiu contra os maus tratos à natureza e a favor da gente humilde.