Rafael Silva: Tudo está interligado

Foto: Arquivo Pessoal Rafael dos Santos da Silva. Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Universidade Federal do Ceará.

Acaso a economia tem maior importância que a ecologia? Todas as formas de vida não possuem a mesma base química de 4 aminoácidos e 6 moléculas fosfatadas? Estas perguntas estão na base da Campanha da Fraternidade de 2025, especialmente quando nos lembra da harmonia perfeita entre a parte e o todo. Conhecemos tal interdependência por Ecologia, a compor nossa casa comum, lugar onde os peixes, os pássaros, as bactérias, eu e você, temos a mesma filiação. Cosmicamente, não há diferença de línguas, saberes, ou contas bancárias.

Compomos uma única teia ambiental com profunda implicação política e econômica. Na encíclica Laudato Sí, Francisco acrescenta à ecologia o substantivo: integral. Daí falamos em Ecologia Integral. O esforço do Papa mira à justiça socioambiental a partir da ética do cuidado. Saídas à economia antropocêntrica, exclusivamente mercadológica, exige reposicionar nossos desejos à serviço da ecologia, e não o contrário. Com a Ecologia Integral recobramos o fato de que "tudo está interligado". Com nitidez, percebemos que a super acumulação guarda relação direta com a exclusão social e a fome.

As queimadas, as poluições e a produção do lixo provocam as mudanças climáticas. A má gestão da economia pública/privada baseada em juros altos, nega aos pobres o acesso digno à sistemas de saúde, de educação ou a infraestruturas essências à vida.

A Ecologia Integral ver contradição direta quando o "independente" Banco Central, compra títulos do tesourou americano, enquanto o mercado exige do governo o famigerado ajuste fiscal. Na prática, financiamos guerras lá, enquanto cá, negamos aposentadoria à pobre viúva. Se a miséria e a riqueza são faces da mesma moeda, a ecologia integral denuncia que a avareza do bilionário produz o miserável.

Expõe o fato que o acúmulo financista quase sempre resulta de um sofisticado e fraudulento esquema econômico sob as finanças públicas. A Ecologia Integral e a Campanha da Fraternidade deste ano, nos convoca à realidade, pois recobra a urgência de construir, não um "desenvolvimento alternativo", mas uma "alternativa ao desenvolvimento." Vamos?