Leandro Vasques: A eterna prorrogação da violência no futebol

Em 1985, na final da Taça dos Campeões da UEFA, a chamada “Tragédia de Heysel” marcou de forma indelével e sangrenta a história do futebol. O confronto entre torcedores do time inglês Liverpool e do clube italiano Juventus matou 39 pessoas e deixou mais de 600 feridos. O caso foi um divisor de águas: mudanças estruturais foram realizadas em estádios no mundo todo, aperfeiçoaram-se os procedimentos legais de repressão aos “hooligans” e os times ingleses ficaram proibidos de participar de competições internacionais durante cinco anos (o Liverpool, por seis).

Contudo, o Brasil, em todas as suas regiões, ainda coleciona lamentáveis episódios de violência dentro e fora dos estádios. No Ceará não é diferente. Logo no início da temporada de 2025, horas antes do primeiro Clássico-Rei do ano, em fevereiro, foram presas em flagrante 82 pessoas, as quais foram autuadas pelos crimes de tumulto, lesão corporal, associação criminosa, resistência, desobediência e corrupção de menores. A seguir, em audiência de custódia, todos tiveram prisão preventiva decretada e seguiram à disposição da justiça para as etapas seguintes da persecução penal.

Paralelamente, vimos surgirem alguns projetos de lei voltados à segurança no contexto esportivo, prevendo, por exemplo, a aplicação de sanções diversas a torcidas organizadas e seus membros com envolvimento em conflitos e a adoção de medidas tecnológicas de prevenção, tais como monitoramento por câmeras, sistemas de identificação biométrica e reconhecimento facial (que não é infalível pois pode haver eventual semelhança de fenotipia o que ensejaria checagem complementar como dados pessoas, nome de genitores etc).

Percebem-se, portanto, reações significativas de instituições como a Federação Cearense de Futebol, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e os órgãos da segurança pública, mas, além de medidas mais imediatas, é importante se considerarem políticas educativas de longo prazo, inclusive sob a perspectiva simbólica do linguajar futebolístico.

Palavras como “carrasco”, “mata-mata” – e até mesmo a designação de “arenas”, no lugar de “estádios” – podem ter um silencioso impacto significativo na atmosfera belicosa que permeia o esporte, razão pela qual uma linguagem mais respeitosa certamente contribuiria para um ambiente mais seguro.