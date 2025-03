Kathiane Lustosa: A luta contra a invisibilidade

A endometriose é uma das doenças ginecológicas mais complexas e desafiadoras, afetando cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva. Apesar de sua alta prevalência, o diagnóstico tardio e as dificuldades no acesso ao tratamento continuam sendo desafios significativos. O movimento Março Amarelo desempenha um papel essencial na conscientização sobre essa condição, ressaltando a importância do reconhecimento precoce dos sintomas e da assistência médica adequada.

Nos últimos anos, avanços significativos foram alcançados na compreensão dos mecanismos inflamatórios e imunológicos envolvidos na endometriose, abrindo caminho para novas abordagens terapêuticas. Estudos recentes indicam que biomarcadores plasmáticos podem viabilizar um diagnóstico menos invasivo, reduzindo a necessidade de procedimentos cirúrgicos exploratórios. Além disso, inovações tecnológicas, como a cirurgia robótica, estão aprimorando os resultados cirúrgicos, oferecendo maior precisão e recuperação mais rápida para as pacientes. Outro aspecto promissor é a investigação da relação entre a microbiota intestinal e a endometriose, que pode representar um novo alvo terapêutico no futuro.

Os impactos da endometriose vão muito além dos sintomas físicos. A dor crônica, as dificuldades para engravidar e a falta de compreensão sobre a doença geram desafios emocionais e profissionais para as pacientes. Muitas mulheres enfrentam preconceito e desinformação, o que pode dificultar ainda mais o diagnóstico e o tratamento adequado. Por isso, iniciativas como o Salvata Experience, evento sobre saúde feminina voltado para profissionais da área, que ocorrerá nos dias 28 e 29 de março, em Fortaleza, são fundamentais para fomentar o debate e disseminar informação qualificada.

Discutir a endometriose é um compromisso com o avanço da medicina e com o bem-estar feminino. A conscientização e a disseminação de informação de qualidade são essenciais para que mais mulheres tenham acesso ao diagnóstico precoce e a tratamentos eficazes. Somente com educação e investimento em pesquisa será possível garantir um futuro com mais qualidade de vida para aquelas que convivem com essa condição. n