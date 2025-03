É preciso saber qual batalha vencer

E a chave virou durante uma sessão de terapia, quando a querida terapeuta, um amor, diga-se de passagem, indagou: "mas Cáah, por que você se explica tanto?" -tela azul- na hora, só aquele "TÃN" do windows ecoando, demorei uns 2 segundos e dei uma resposta, mas nem eu me convenci dela ~risos~.

Eis que, recentemente, ocorreu uma situação, na qual, eu deveria ter utilizado ao meu bel-prazer e sem cerimônia das benditas explicações, NAQUELE momento, se eu tivesse usado essa carta na manga, quem sabe uma fadiga maior teria sido evitada.

Quinta-feira com um amargo na boca, sabe? Me sinto tola, mas de longe não sinto vontade de me culpar, tem coisa que é o que é e não adianta mexer, já foi, já era. O que importa é o que vem depois, depois do que foi feito não ter "conserto".

Dito isso, repito o óbvio de hoje, que é: é preciso saber qual batalha você vai vencer ou ceder.