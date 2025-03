A lógica do absurdo: Trump e Zelensky

A cena no Salão Oval, em que Zelensky foi humilhado por Trump durante discussões sobre a Ucrânia, expõe uma estratégia caótica que mistura a política real e o teatro político. Enquanto o presidente norte-americano costura um acordo de paz com a Rússia sem consultar Kiev, Zelensky reage com críticas públicas, acirrando tensões.

A dinâmica revela um jogo de interesses que transcendem a diplomacia: é uma disputa por hegemonia global, onde a Ucrânia vira moeda de troca. Trump, desde 2016, prioriza a desescalada com a Rússia para concentrar recursos na contenção da China, vista como ameaça à supremacia econômica e tecnológica dos EUA.

Sua estratégia, alinhada ao secretário de Defesa Pete Hegseth, redefine prioridades: bases militares no Pacífico e controle de Taiwan, epicentro da indústria de semicondutores. "A Europa não é prioridade", afirmou Hegseth na Otan, em fevereiro, confirmando o deslocamento do eixo estratégico. Trump que é mestre em manipular narrativas e usa o caos para consolidar poder, mesmo que isso signifique alienar aliados.

A contradição é evidente: enquanto promete paz, mina a autonomia ucraniana, reforçando a dependência de potências externas. E está de olho nos minérios ucranianos. A estratégia democrata foi de conter potências emergentes como China e Rússia, o que fez com que os dois países estreitassem os laços.

Gramsci, nos cadernos do cárcere, já afirmava que se os dois países fossem aliados, o eixo econômico/político do mundo iria mudar. A "paz" de Trump não passa de uma trégua para reorganizar forças, mantendo a estrutura de dominação.

Já Zelensky, ao resistir, expõe a fragilidade de governos que dependem de apoio externo, mesmo que isso custe conflitos internos. Enquanto isso, líderes europeus, assistem perplexos.

Se Trump congelar a ajuda militar à Ucrânia, como ameaçou, a Europa poderá ser forçada a assumir maior protagonismo ou sucumbir ao vácuo de poder. Nesse tabuleiro, o absurdo é a regra: interesses de classe e estratégias de guerra se disfarçam de pragmatismo, enquanto populações pagam o preço.