Mulheres e liderança: a mídia no Ceará

A Associação Cearense de Emissoras de Rádio e TV (Acert) , no dia 16 de março, celebrará 48 anos de contribuição ao setor e tem sido uma referência fundamental para a integração da radiodifusão no Ceará. Ao longo dessa trajetória, a instituição contou com o trabalho de diversos gestores comprometidos. Em 2014, me foi concedida a honra de representar a mulher, pela primeira vez, na liderança da entidade.

Voltar à presidência da Acert, como aconteceu outras três vezes em períodos alternados, é sempre uma honra; um privilégio, por ser uma entidade que fortalece meios de comunicação tão presentes, influentes e necessários na vida das comunidades.

É também uma grande responsabilidade representar a mulher em um cargo de liderança no desafiador segmento da comunicação. Com a colaboração de uma equipe dedicada e proativa, nossa gestão tem buscado, além de manter a relevância da entidade, ampliar seu papel institucional como agente de transformação social.

A última edição do Global Media Monitoring Project (GMMP-2020), em parceria com a USP, constatou haver um certo equilíbrio na ocupação de funções relacionadas à produção e veiculação de notícias, com uma média de 50% de apresentadoras e 46% de repórteres mulheres nos jornais impressos, televisão e rádio.

No entanto, apesar do crescimento da presença feminina nas mídias, as mulheres ainda são minoria nos postos de comando. A Acert com seus associados, tem apostado nas lideranças femininas, inclusive no seu quadro de funcionários. Por outro lado, atualmente, por circunstâncias excepcionais, é a única associação estadual de rádio e TV do Brasil sob o comando de uma mulher na presidência.

A contribuição da mulher no setor já é notada como uma força transformadora, capaz de acelerar a construção de uma sociedade mais equilibrada e inclusiva. Como a produção e a distribuição de conteúdo pela mídia influenciam de forma decisiva a formação da opinião pública, quanto mais visões plurais forem incorporadas nesta missão, mais enriquecedor será o alcance deste debate público. É importante destacar que a atuação do setor tem seu alcance ampliado por meio de iniciativas que vão além da informação.

A liderança feminina tem desempenhado um papel essencial na implementação de projetos inspirados pelo rádio e pela TV, que promovem educação, engajamento social e visibilidade para questões fundamentais, evidenciando sua capacidade de escuta ativa, sensibilidade e compromisso com as reais necessidades da comunidade.

Além de promover um maior equilíbrio nos debates e na produção de conteúdos, a presença de mais mulheres líderes cria um ambiente favorável à inovação, impulsionando novos olhares e estratégias de comunicação, ao mesmo tempo em que desafia estereótipos, principalmente, inspira novas gerações.

A sensibilidade e a perspectiva que as mulheres trazem para o setor são fundamentais para a construção de uma mídia mais equitativa e representativa. O futuro da comunicação no Ceará e em todo o Brasil depende da pluralidade de vozes que a compõem, e as mulheres têm, sem dúvida, um papel crucial nesse processo de transformação.