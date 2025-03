Autarquia ambiental em Guaramiranga: um passo para a sustentabilidade

Foto: Arquivo Pessoal Ynara Mota

O clima agradável e as belezas naturais de Guaramiranga fazem com que a cidade atraia cada vez mais turistas e pessoas interessadas em desfrutar de momentos de paz e lazer com a família. No entanto, a tirar pelos últimos anos, o que observamos é que nem sempre esses são os únicos interesses. O artigo publicado no Jornal O Povo, no último domingo, traz a informação que o IBAMA realizou mais de 100 autuações no município entre setembro e outubro de 2024.

E é neste ponto que reside uma das principais preocupações da nossa gestão, iniciada em janeiro de 2025. A preservação do meio ambiente se dará de forma muito mais efetiva caso seja realizada, de forma estruturada e criteriosa, por um órgão municipal.

Modelo semelhante foi adotado por municípios que optaram por se desenvolver de forma sustentável e responsável, inibindo com celeridade ações que degradassem o meio ambiente. Foi assim no Fortim, Beberibe, Cascavel, Aquiraz e Eusébio, para citar alguns.

A criação de uma Autarquia de Meio Ambiente em Guaramiranga representa um avanço significativo na preservação da região, garantindo que o município tenha maior autonomia para proteger seus recursos naturais. Com essa iniciativa, será possível fortalecer a fiscalização, agilizar processos e adotar medidas mais eficazes para a conservação da serra.

A municipalização do licenciamento ambiental, prevista na Lei Complementar Federal 140/2011, permite que Guaramiranga tenha um olhar mais atento e técnico sobre suas próprias demandas, sem depender exclusivamente de órgãos externos. Isso possibilita uma análise mais criteriosa dos impactos ambientais e sociais de cada projeto, garantindo que o desenvolvimento ocorra de forma sustentável.

Além disso, uma fiscalização mais presente e estruturada é essencial para coibir infrações ambientais e impedir práticas que comprometam a biodiversidade local. O aumento da vigilância e a aplicação rigorosa da legislação ambiental asseguram que as construções respeitem as diretrizes ecológicas e contribuam para um crescimento ordenado.

A Serra de Guaramiranga, conhecida por sua beleza e importância ecológica, precisa de políticas públicas comprometidas com sua preservação. A criação da autarquia reforça esse compromisso e abre caminho para uma gestão ambiental mais eficiente, equilibrando progresso e responsabilidade ecológica.