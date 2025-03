Fecho ou arremate

Situada entre vales e serras, de solo fértil e banhada pelo rio Pacoti, Redenção tinha uma bela vista quando dela nos aproximávamos. No alto da escadaria de Santa Rita e do Cruzeiro que abençoa essa cidade, divisávamos cá embaixo uma harmoniosa visão. Hoje a paisagem foi modificada por construções irregulares, nos tirando o benefício do panorama de outrora. Tal como Acarape, ambas se descaracterizaram, de simples cidades interioranas, deu margem a um comércio que cresce desorganizado, casas de construções duplas mal elaboradas, enfim, um alvoroço de falso desenvolvimento. Não houve preocupação em crescer de forma organizada. Foram engolidas por uma ilusória ideia de progresso que aconteceu sem a menor preocupação em conservar algo que fazia parte do cotidiano dessas cidades. O descaso com o clube, a retirada do coreto da pracinha, mudança da casa paroquial que tinha uma fachada bem aprazível, antigas habitações que estão se desmoronando, como exemplo, a antiga casa do chefe da estação ferroviária no Acarape. Não é apenas questão nostálgica, mas uma contestação diante da ideia de fazer valer o novo sem discussões ou estudos ante a população, que por sua vez se deixam levar pelo que vem a ser novidade. Vejo isso como um fato cultural, pois é o que presenciamos na capital e demais cidades, um certo descaso com a memória histórica e arquitetônica.

Redenção foi pioneira nacional da abolição escrava, mas seus filhos não se empenharam para que a cidade tivesse um maior destaque nacional histórico diante de tal feito. Parte da memória se encontra nos monumentos ali erguidos, mas a data histórica deveria ser comemorada com maior ardor. Mesmo com a presença da UNILAB (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro Brasileira) a cidade não chegou a ter repercussão ou destaque nacional como libertadora. Monumentos comemorativos da abolição em Redenção: Obelisco, na Praça da Liberdade; Busto da Princesa Isabel, no centro da cidade; Imagem de uma escrava, na entrada da cidade; Museu Senzala Negro Liberto, no Engenho Livramento; Museu Memorial da Liberdade, no centro da cidade. Na serra do Gurguri, a 12 km da cidade, ainda se encontram alguns resquícios dessa época infeliz.