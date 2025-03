Doenças cardíacas: sinais que exigem atenção

As doenças cardíacas que se desenvolvem de forma silenciosa são perigosas justamente por se desenvolverem sem sintomas aparentes, dificultando o diagnóstico e aumentando, portanto, o risco de complicações graves, como infarto ou insuficiência cardíaca.



Por isso, é fundamental reconhecer alguns sinais que podem parecer inofensivos, mas que requerem nossa atenção. Um dos sintomas que muitas vezes passa despercebido é a falta de ar sem razão aparente, especialmente ao fazer pequenos esforços, como subir escadas ou caminhar. Outro sinal importante é o cansaço extremo e frequente, mesmo em repouso. Esse cansaço pode ser resultado de um coração que está tendo dificuldades para bombear sangue adequadamente.



Dores no peito, ainda que leves, também não devem ser ignoradas, principalmente quando sentidas como um peso, aperto ou desconforto que irradia para braços, pescoço, costas ou mandíbula. Muitas vezes, essa dor surge em momentos de estresse ou durante um esforço físico e melhora com o repouso. Outro sinal de alerta é o inchaço nas pernas, tornozelos e pés, pois pode indicar problemas como a insuficiência cardíaca ou alterações na circulação.



Também é importante observar a sensação de batimentos cardíacos irregulares ou acelerados, conhecidos como palpitações, principalmente quando associado as outros sintomas como tontura mal-estar ou sensações de desmaio, que podem sinalizar uma arritmia, outra condição que requer atenção, pois pode comprometer o fluxo sanguíneo e aumentar o risco de complicações. Ao perceber qualquer um desses sintomas, é importante procurar um médico.



Quanto mais cedo for diagnosticada uma doença cardíaca, maiores são as chances de tratamento eficaz. Mesmo que os sinais sejam leves ou passem rapidamente, não devem ser ignorados, pois podem indicar que algo não está funcionando bem. Priorizar a saúde cardíaca é uma medida essencial para garantir qualidade de vida e prevenir complicações graves. Ter atenção aos sinais do corpo e buscar acompanhamento médico regularmente são atitudes fundamentais para manter o coração saudável e evitar riscos desnecessários.