Tecnologia e o viés de gênero

O império da vida digital trouxe para a administração estatal a necessidade de expansão da área de atuação da advocacia pública para trilhas além da jurídica. Os cargos de alta gestão que lidam com volumes expressivos e exigem a tomada de decisões orientadas a dados, unindo, de forma indissociável, o Direito à tecnologia, majoritariamente, estão ocupados por homens.

A sub-representação feminina, comumente vista no mundo corporativo e com mais intensidade nas equipes de tecnologia de informação, facilita a imposição de um viés machista à concepção e implementação das tecnologias, reproduzindo a desigualdade de gênero no mundo digital. E quando se traz essa realidade para o cenário de atuação da advocacia pública, cujo impacto é bem maior sobre a coletividade, se torna fundamental a participação igualitária em todo o processo algorítmico.

A inteligência artificial, dependente da lógica computacional que é, se não bem conduzida pelos que a operam, tende a refletir as desigualdades na sociedade, especialmente, as de gênero. Daí o papel da regulamentação dos meios digitais e a busca por uma política de inclusão no espaço de inovação. Com o avanço da inteligência artificial para além da capacidade preditiva, o manejo de dados em larga escala viabilizando um processo automatizado de decisão, evoluiu para a modalidade generativa, onde se vê uma similitude com a inteligência humana por meio da inserção, processamento e geração de conteúdos.

Eis, portanto, um desafio para a tecnologia na gestão algorítmica: garantir espaço às mulheres na etapa de entrada dos dados como forma de permitir que os conteúdos gerados não sejam decorrentes de um "pensar" artificial contaminado por posturas enviesadas. Nessa ambiência, uma liderança feminina é elemento fundamental porque traz para o processo de aprendizado das máquinas e para os ciclos de inteligência artificial um equilíbrio na representatividade entre homens e mulheres.