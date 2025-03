Wladimir d'Alva: Provas Digitais e seu valor legal

A digitalização crescente das relações humanas impôs desafios significativos ao Direito Penal e Processual Penal, especialmente no que tange à obtenção e à validade de provas extraídas de dispositivos eletrônicos e redes sociais. Aplicativos de mensagens, e-mails, vídeos e publicações online tornaram-se elementos fundamentais em investigações criminais, mas sua utilização exige um equilíbrio delicado entre a efetividade na persecução penal e a proteção dos direitos fundamentais.

A Constituição Federal resguarda o direito à privacidade e ao sigilo das comunicações (art. 5º, X e XII), protegendo os cidadãos contra intromissões indevidas do Estado. No entanto, o Código de Processo Penal prevê a possibilidade de obtenção de provas por meio de interceptações telefônicas, buscas e apreensões, desde que previamente autorizadas pelo Poder Judiciário. O ponto central da discussão reside na forma como essas provas são coletadas: se houver violação de direitos fundamentais, elas podem ser consideradas ilícitas e, consequentemente, inadmissíveis no processo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem consolidado o entendimento de que capturas de tela (prints) de conversas em redes sociais e aplicativos de mensagens, quando apresentadas por uma das partes envolvidas, podem ser admitidas como prova, desde que sua autenticidade seja devidamente comprovada. No entanto, o acesso direto a celulares, e-mails e outros dispositivos sem autorização judicial constitui violação de privacidade, tornando nulas as provas obtidas dessa maneira.

Outro aspecto controverso refere-se ao uso de ferramentas de inteligência artificial e algoritmos avançados para monitoramento e coleta de informações em redes sociais. Se tais práticas ocorrerem sem consentimento do usuário ou sem autorização judicial, podem configurar afronta a princípios como o devido processo legal, a ampla defesa e a presunção de inocência. A utilização de softwares de vigilância levanta ainda preocupações quanto ao risco de uso abusivo por parte do Estado e à necessidade de um marco regulatório mais detalhado.

Diante desse cenário, o Judiciário enfrenta o desafio de incorporar a tecnologia à persecução penal sem atropelar garantias constitucionais. A regulamentação clara e específica sobre a coleta, admissibilidade e validade dessas provas torna-se essencial para evitar abusos e assegurar um processo penal justo e equilibrado, preservando tanto a eficácia da justiça criminal quanto os direitos fundamentais dos cidadãos. n