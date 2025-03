Contra quantos "ismos" temos que lutar

Sou mulher, nordestina e mãe atípica. Ontem, me peguei refletindo sobre o quanto luto diariamente contra diversos tipos de preconceito. Com o nascimento do Pedro, conheci o capacitismo, que é o preconceito dirigido às pessoas com deficiência.

Nós, mulheres, desde a infância, enfrentamos o machismo, profundamente enraizado em nossa sociedade. No ambiente de trabalho, é comum que nossa competência e capacidade sejam colocadas em segundo plano, simplesmente pelo fato de sermos mulheres. Soma-se a isso o medo constante de que a maternidade seja vista como um obstáculo à vida profissional, como se o papel de cuidar fosse exclusivamente nosso.

Mas, na verdade, o protagonismo na vida de uma criança deve ser compartilhado entre mãe e pai. A criação e o cuidado não são responsabilidades exclusivas de um, mas papéis essenciais para ambos. Essa reflexão é um convite à mudança.

Somando-se a tudo o que já foi dito, imagine quando a maternidade atípica surge na vida de uma mulher. Quando ela se torna mãe de uma pessoa com deficiência, os desafios e preconceitos se multiplicam. Além do machismo tão enraizado, há também o peso das expectativas e julgamentos relacionados à criação de um filho com deficiência.

De repente, essa mulher deixa de ser vista pelo que ela é. Não é mais a Rosette, mas "a mãe da Paula e do Pedro" ou, ainda, "a esposa do Ricardo". Sua identidade é ofuscada, reduzida aos papéis atribuídos a ela.

Vêm, então, os questionamentos: Como ela vai preservar sua autoconfiança em meio a tantos preconceitos? Como lidar com uma sociedade que insiste em chamá-la de "mãezinha", que desconsidera sua individualidade e nega oportunidades?

É por isso que precisamos falar não apenas de igualdade, mas de equidade. A equidade reconhece que as pessoas têm pontos de partida diferentes e busca oferecer oportunidades e suporte para que todas possam exercer plenamente seus direitos e potencial.

Que possamos, de fato, trabalhar juntos para construir uma sociedade mais justa. Que as lutas contra os "ismos" - o machismo, o capacitismo, o etarismo - se tornem menos necessárias.