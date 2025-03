Diálogo soluciona conflitos trabalhistas

A escolha do diálogo para solução de conflitos trabalhistas reduz impactos nas relações entre patrões e empregados. Assim, evitou-se dispensa em massa de trabalhadores de uma rede varejista em recuperação judicial. O entendimento garantiu empregos, pagamento de salários, impediu impactos sociais negativos e judicialização do conflito.

Promover diálogo entre empresas, trabalhadores e seus representantes é uma das atribuições do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição (Nupia), espaço especializado na resolução consensual de conflitos do Ministério Público do Trabalho (MPT). Presente na Procuradoria-Geral do Trabalho, nas 24 Procuradorias Regionais do Trabalho (PRT) e nas 100 Procuradorias do Trabalho em Municípios (PTM), o Nupia-MPT estimula soluções consensuais ancoradas na autonomia das vontades dos envolvidos.

Assim como a negociação que evitou dispensa em massa na rede varejista, outros acordos foram alcançados pelo Nupia por meio do diálogo. Os resultados revelam a eficácia da mediação na resolução de conflitos laborais.

Em outro exemplo, a mediação levou à solução consensual que respeitou a ordem jurídica, observou especificidades do setor econômico e viabilizou investimentos em aprendizagem profissional. O acordo concretizado pelo Nupia garantiu a contratação de aprendizes conforme a legislação e beneficiou jovens em situação de vulnerabilidade social.

A mediação também foi aplicada em caso de assédio moral. O diálogo possibilitou adoção de medidas preventivas e corretivas, evitou judicialização e promoveu um ambiente de trabalho saudável. Em outro caso, acordo entre sindicato e empresa alterou a jornada de trabalho de forma consensual, beneficiou trabalhadores sem prejuízos à empresa.

Os casos demonstram que o elo comum da atuação do Nupia são os princípios norteadores da mediação - imparcialidade, isonomia, oralidade, informalidade, autonomia da vontade, busca do consenso, confidencialidade e boa-fé. O Nupia promove diálogo entre partes envolvidas e constrói acordos para trabalhadores, empresas, entidades públicas e todos que recorrem à autocomposição.