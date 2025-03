Amor de mãe nunca morre: 8 anos de saudade

Há quanto tempo, mamãe, meus olhos não encontram os seus, e o vazio dos dias se alongam como uma estrada sem fim. Eu queria tê-la agora, aqui comigo, no silêncio acolhedor de uma casa que se perdeu no tempo.

Eu nunca a tive da maneira que deveria, talvez porque fui um filho distraído, rebelde com a vida.

Sinto uma ausência, mamãe, tão vasta quanto o céu,

Falta de tudo: Do calor que aquecia meus dias sem eu perceber, do som da sua voz, que agora ecoa apenas na memória, dos seus gritos me chamando para casa, enquanto eu fugia, perdido em brincadeiras que já não me importam.

Houve tempo que deixei passar despercebido, e a atenção que nunca te dei, agora me persegue, como uma sombra que não sei como fugir. Eu era apenas uma criança, inconsciente, que não compreendia o peso de ser amado. Dei-lhe trabalho, trabalho, sem nunca entender a profundidade do seu sacrifício.

Mas agora, mamãe, o tempo me ensinou, embora tarde, o que nunca consegui ver: O quanto você me faz falta, o quanto quis lhe dar e não pude, o quanto sonhei em fazê-la feliz, mas não consegui.

A vida, em sua pressa, me levou por outros caminhos, e tudo o que deixei foi o rastro das suas lágrimas. Oh, mãe, perdoa-me! Pois ainda sou uma criança, mesmo diante dos anos que passaram, ignorante do mundo, mas consciente, agora, de que o amor que você plantou em mim floresça, mesmo que silencioso, mesmo que tardiamente. Eu te amo. Digo isso com o coração repleto, mas as palavras, ainda assim, parecem frágeis. Como posso transmitir o que sinto? Como dizer tudo que nunca disse? Agora que você não está mais aqui. Que partiu há oito longos anos, subindo aos céus como uma estrela que nunca se apaga. Mas eu ainda falo, mamãe, nas minhas orações silenciosas, no pranto contido, no abraço vazio da saudade, e na certeza de que o amor transcende o tempo e a ausência. Eu te amo, mãe, hoje, mais do que nunca. E para sempre, mesmo que as palavras não possam alcançar, elas gritam em mim: EU TE AMO, MÃE!