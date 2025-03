Anistia é naturalizar ataque à democracia

É sempre tomada por grandes recordações que volto a Fortaleza, minha querida cidade natal, desta vez para um encontro com mulheres bancárias. Foi daqui que saí, há 50 anos, para Brasília, onde comecei a vida política na luta contra a ditadura.

Cinquenta anos depois, ainda é preciso enfrentar o golpismo em um país que se recusa a fazer o luto dos seus períodos traumáticos.

O fim do colonialismo não trouxe soberania e independência econômica, a abolição não acabou com as diversas formas de racismo e a redemocratização não puniu ditadores e torturadores.

A anistia defendida pela extrema direita é mais um ato de uma elite que teima em encobrir crimes com o manto da impunidade.

Os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023 não foram um fato isolado, e sim um capítulo da trama golpista, assim como ataque ao sistema eleitoral, a tentativa de explodir o aeroporto de Brasília, os acampamentos que pediam intervenção militar e o infame plano "Punhal Verde e Amarelo".

Uma prova dessa ligação é o áudio interceptado pela Polícia Federal, em que um suposto manifestante acampado em frente ao quartel pede orientação sobre o que fazer ao general Mário Fernandes, preso por planejar o assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Morais.

A proposta de anistia abarca acontecimentos anteriores e posteriores ao 8 de janeiro e a verdadeira preocupação da extrema direita é livrar Bolsonaro, os financiadores e articuladores da tentativa de golpe, e não os vândalos da Praça dos Três Poderes.

A eles, aliás, foi oferecido um acordo de não persecução penal pela PGR, que consistia no pagamento de multa de R$ 5 mil a quem pudesse pagar, dois anos sem redes sociais e na participação em um curso sobre democracia. Mais metade recusou, desmistificando a narrativa de que se tratava de pessoas humildes instrumentalizadas, e não de fanáticos golpistas.

O fiasco da manifestação pela anistia no Rio de Janeiro mostrou que o Brasil não quer deixar impune quem agiu pela volta de uma ditadura. Pela memória das clarices, das eunices e zuzus, não aceitaremos retrocessos.