Foto: Arquivo pessoal André Costa, desembargador

Uma das primeiras iniciativas do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) em 2025, seguindo os exemplos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi redesignar a sua Comissão de Políticas Judiciárias de Promoção da Igualdade, criada no final de 2022, para Comissão de Políticas Judiciárias pela Equidade Racial (CPJER) e ampliá-la de 04 para 09 membros a fim de incluir representantes da sociedade civil.

O que pode parecer simples alterações formais traz em seu conteúdo o fortalecimento da implantação de políticas judiciárias pela equidade racial e o compromisso do TJCE com a implementação das recomendações do CNJ estabelecidas no Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial - PNJER, no Índice de Promoção da Equidade Racial, no Programa Nacional de Promoção da Equidade Racial do Poder Judiciário e no Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial.

Noutro viés de confirmação, esse reposicionamento do TJCE é o reconhecimento público da existência e da necessidade de combater e eliminar as diferentes formas de racismo, discriminação e preconceito forjados na raça/etnia/cor da pele em todos os espaços sociais e de poder, inclusive no âmbito do sistema de justiça, o qual não é um ambiente apartado do cotidiano nem está imune à manifestações racistas e práticas discriminatórias por parte de seus agentes ou contra eles mesmos, como ocorreu na semana passada com a juíza de Direito, Helenice Rangel Gonzaga Martins, do Rio de Janeiro.

Não é à toa que a Comissão estipulou como metas do biênio 2025/2027, a implementação dos eixos do PNJER através da promoção da equidade racial e desarticulação do racismo institucional na Justiça estadual, produção e sistematização dos dados raciais do Judiciário cearense e articulação interinstitucional e social para a garantia de cultura antirracista na atuação do Poder Judiciário.

E também atuará para aplicação do citado Protocolo, que serve de guia para a magistratura ao apontar os impactos do racismo, em suas distintas dimensões. Reforça ainda que a questão racial deve ser considerada na condução e julgamentos dos processos ou na tomada de decisão, com o objetivo de desconstruir a naturalização histórica do racismo nos órgãos do Poder Judiciário e garantir que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades de acesso à Justiça.