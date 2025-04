Sofrimento aposentado

As baixas aposentadorias pagas no Brasil são um reflexo das desigualdades estruturais do país e da fragilidade do sistema previdenciário. Milhões de aposentados vivem com valores insuficientes para cobrir despesas básicas, como moradia, alimentação e medicamentos. O salário mínimo, que define o piso das aposentadorias, não acompanha o real custo de vida, deixando muitos idosos em situação de vulnerabilidade.

As reformas previdenciárias, justificadas pela necessidade de equilíbrio fiscal, endurecem as regras de acesso, aumentando o tempo de contribuição e reduzindo benefícios. No entanto, pouco se discute sobre o impacto social dessas mudanças. Muitos idosos, após décadas de trabalho, precisam continuar na ativa ou depender de familiares para sobreviver.

Outro problema é a informalidade, que impede a milhões de trabalhadores de contribuírem regularmente para o INSS, complicando o seu processo de aposentadoria. O Estado deveria buscar alternativas para garantir uma velhice digna, como políticas de valorização dos benefícios e incentivo à previdência complementar acessível.

A aposentadoria não deveria ser um sinônimo de preocupação financeira, mas sim o reconhecimento de uma vida de esforço. É urgente repensar o modelo previdenciário, priorizando o bem-estar dos aposentados, em vez de tratá-los apenas como um custo para as contas públicas.