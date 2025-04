O esforço legislativo contra as mortes no trânsito

Foto: Divulgação Leandro Vasques, advogado criminal, mestre em Direito pela UFPE e doutorando em Criminologia pela Faculdade do Porto, Portugal

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 1,19 milhão de pessoas morrem no trânsito, anualmente, no mundo todo. No Brasil, apesar de recortes temporais diversos poderem retratar algum viés de aumento, observou-se uma redução dessa mortalidade a partir de 2014, o que representou uma reversão da tendência de crescimento verificada a partir do ano 2000.

No entanto, as cifras ainda preocupam, principalmente porque o País apresentou 25 mil óbitos e aumento de 6,63% da letalidade nas vias em 2024, em relação ao ano anterior, conforme o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Ministério da Justiça).

A imprudência, e muitas vezes a postura verdadeiramente dolosa de condutores, são os principais fatores dessa mortandade. Por essa razão, ao longo do tempo, até observou-se um recrudescimento das leis em torno dos crimes, com aumento de penas e agravamento da severidade no cumprimento destas.

Também é exemplo de atuação recente do Poder Legislativo a lei nº 14.599/2023, que, dentre outras mudanças, deu nova redação a diversos dispositivos, alterando a nomenclatura de "acidente" para "sinistro", o que reforça, ainda que simbolicamente, a responsabilidade de motoristas, deixando claro que não se trata de meros acontecimentos fortuitos, mas sim de consequências de ações humanas que podem e devem ser corrigidas.

No sentido dessa substituição, encontra-se o artigo 301 do Código de Trânsito, que traz regra pouco conhecida pela sociedade e que, se observada, pode salvar muitas vidas: "Ao condutor de veículo, nos casos de sinistros de trânsito que resultem em vítima, não se imporá a prisão em flagrante nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela". Em outras palavras, incentiva-se os condutores, culpados ou não, a dedicar todo o cuidado possível às vítimas, como acionar o Samu no local, aumentando-se consideravelmente as suas chances de sobrevivência.

De todo modo, a mera inflação legislativa, caracterizada pela profusão de normas como panaceia para os problemas do país, ainda que tenha o espírito de "tolerância zero", de nada adianta caso não haja a devida fiscalização e ações multidisciplinares efetivas.