Alienação Parental: quando o egoísmo destrói o amor

Foto: Divulgação Wladimir da Alva, advogado e professor universitário

A alienação parental é uma forma silenciosa e devastadora de violência psicológica. Ocorre, em geral, durante separações conflituosas, quando um dos responsáveis manipula a criança ou adolescente para afastá-lo do outro genitor, cultivando sentimentos de medo, rejeição ou desprezo sem justificativa real.

As consequências são profundas. A principal vítima é a criança, privada de um convívio saudável e equilibrado, essencial para seu desenvolvimento emocional. Mas ela não está sozinha nesse sofrimento. O genitor alienado também é atingido em seu direito, sendo afastado injustamente do filho. E, muitas vezes, os avós, pais do genitor excluído, são igualmente privados da convivência com os netos, vítimas colaterais de uma dor silenciosa.

Desde 2010, a Lei nº 12.318 reconhece e busca combater essa prática. A chamada Lei da Alienação Parental prevê medidas como advertências, multas, alteração de guarda e suspensão de visitas. Porém, na prática, essas sanções têm se mostrado tímidas e, muitas vezes, ineficazes. A alienação parental continua acontecendo nas sombras — naturalizada, banalizada e raramente punida com a severidade que exige

Não se trata apenas de um conflito entre adultos, mas de uma violação grave aos direitos da criança e à estrutura familiar como um todo. O alienante, movido muitas vezes por vingança ou pela intenção de obter vantagem financeira — como a guarda exclusiva ou o recebimento de pensão alimentícia — pratica atos covardes que colocam o filho no centro da disputa. Usar uma criança como instrumento de retaliação é destruir afetos e romper vínculos fundamentais de forma cruel e premeditada. É um tipo de abuso emocional que deixa marcas invisíveis, nas vitimas

Considerando que, em diversas situações, as medidas cíveis revelam-se insuficientes para garantir a proteção de bens jurídicos essenciais, impõe-se a necessidade de recorrer ao direito penal. Nesse contexto, destaca-se sua função fragmentária, segundo a qual sua atuação deve se restringir aos casos de maior gravidade, nos quais os demais ramos do direito não oferecem resposta eficaz.

Por isso, é urgente que o Estado avance. A tipificação penal da alienação parental se impõe como medida de justiça e proteção. Não para punir cegamente, mas para sinalizar com clareza que romper laços familiares por vingança, manipulação ou interesse financeiro é inadmissível. A criminalização teria um efeito pedagógico: delimitaria fronteiras e impediria a perpetuação de uma violência muitas vezes ignorada.

A mente de uma criança ou de um adolescente não pode ser cenário de disputa. O amor não pode ser usurpado. E o vínculo familiar não pode ser tratado como moeda de troca. Defender a punição justa da alienação parental é proteger nossos filhos, garantido que nenhuma relação afetiva seja destruída em silêncio.