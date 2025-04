Danielle Campos de Aguiar: A Comunicação como aliada na promoção da Saúde

Uma das perguntas que mais escuto no dia a dia é: "O que um jornalista faz trabalhando em um hospital público?" Neste mês, em que se celebra o Dia do Jornalista, 7 de abril, me motivei a esclarecer um pouco do muito que podemos contribuir para a promoção da saúde no Brasil.

Nosso compromisso é com o combate à desinformação e com a divulgação dos direitos do cidadão à saúde e como acessá-los. Traduzimos o "medicinês" para uma linguagem mais simples e acessível a toda a população. Contar histórias de superação, por exemplo, inspira outros enfermos e influencia sua recuperação. Renovar as esperanças de quem está enfrentando um tratamento difícil é um dos resultados mais recompensadores para nós.

O jornalista em hospitais é também um gestor da informação e da comunicação institucional, coordenando ações que envolvem não apenas a elaboração e publicação de notícias, mas também o planejamento estratégico de como essas informações são divulgadas e recebidas. Organizamos fluxos que conectam os diversos setores do hospital - da equipe assistencial ao corpo administrativo, dos pacientes aos familiares e à comunidade externa, sempre respeitando os valores de transparência, ética e respeito.

Para além da assistência, pesquisas de qualidade são desenvolvidas nos hospitais universitários federais e nos cabe ajudar a demonstrar o impacto destes estudos nas vidas das pessoas. O jornalista, além de ser um mediador entre a ciência e cada público, também gerencia como essas informações serão apresentadas, garantindo clareza e relevância no conteúdo.

A Comunicação é uma via de mão dupla. Ela não acontece se a informação for apenas transmitida; a mensagem precisa ser entendida por quem a recebe e gerar nele uma reflexão ou ação. A combinação de nossa habilidade em criar conteúdo e nossa capacidade de gestão da informação contribui para o desenvolvimento da saúde pública e o fortalecimento do relacionamento entre os hospitais, seus pacientes e a sociedade. Por isso, nosso compromisso social é com a verdade, mas também com a empatia, com o diálogo e com a melhoria da qualidade de vida de todos.