Igual, mas diferente

"A harmonia é algo que se conquista praticando a paciência na convivência", deparei-me dias desses com essa passagem, li, reli algumas vezes mastigando cada palavra e pensando que no dia a dia somos corrompidos, sofremos do mal do imediatismo, da impaciência e da inquietação. É preciso se concentrar (e muito) para relaxar. Nada é harmonioso, pelo contrário.

Diariamente, respiros profundos e demorados se fazem presentes, mas até para isso temos pressa, tudo engolido pela rotina corrida, pelo medo de andar na rua, pela demora do ônibus, pelo material que ficou por fazer. Parece que estamos em todos os lugares menos no lugar que estamos, o pensamento lá na frente. Tem janta para arquitetar, tem filho para cuidar, tem bicho para limpar, ih, tanta coisa, é tudo cronometrado.

É exercício diário lembrar de voltar ao eixo sem girar em torno do que é imediato, entretanto, é tão fácil se deixar envolver por esse sentimento que ora invade, ora engole, nunca vem brando. Cegamos para enxergar as inúmeras possibilidades que comporta o amanhã. Um looping de dias iguais, mas sempre diferentes!